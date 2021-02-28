Bakan Kasapoğlu’ndan Kazım Kazım’a destek mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere’de Championship takımlarından Derby County’de forma giyen ve sosyal medya platformlarında ırkçı saldırıya maruz kalan Kazım Kazım için destek mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray forması da giyen milli futbolcunun "Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim." mesajıyla birlikte "Irkçılığın karşısında, @ColinKazim’ın yanındayız! #NoToRacism" ifadesini kullanarak paylaşım yaptı.