Bakan Kasapoğlu’ndan Karacabey’in spordaki atılımlarına övgü

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA) - BURSA'da Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, Bölge Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Başkan Özkan, Karacabey’de bakanlığın katkılarıyla yürütülen projeler hakkında bilgi vererek, desteklerinden ötürü Kasapoğlu’na teşekkür etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giderek bir dizi temaslarda bulundu. Ziyaretler kapsamında, Bölge Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelen Başkan Özkan, Karacabey’de bakanlığın katkılarıyla yürütülen projeler hakkında bilgi vererek, desteklerinden ötürü Kasapoğlu’na teşekkür etti.

Özkan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Spor Toto vesilesiyle, bakanlığımız kanalıyla Karacabey’de yapılacak spor salonu, spor sahaları, tenis kortları, basket sahaları, kapalı yüzme havuzu ve gençlik merkezi gibi konularda, 8 milyon 250 bin liralık bir destek almıştık. Görüşmelerimiz esnasında bu çalışmaların devam ettiğini, inşaatların hızlı bir şekilde geliştiğini, Karacabey’in her alanda olduğu gibi sporda da atak yaptığını, geçmiş yıllara nazaran sporda bir devrim gerçekleştiğini, Karacabey Belediyespor’un ilk defa mücadele ettiği 2. Lig’i 8. sırada bitirdiğini ve bununla birlikte, Türkiye Kupası maçında Süper Lig takımlarından Hatayspor’u elediğini, Fenerbahçe’ye kendi kalemize attığımız 1 gol ile elendiğimizi ve tüm Türkiye’ye, spor kulübümüz sayesinde ilçemizi tanıttığımızı ifade ettik. Voleybolda ikinci ligde olduğumuzu, güreşte güzel çalışmalarımız olduğunu ve tesisleşme noktasına da büyük önem verdiğimizi, altyapıyı bundan sonraki yıllarda daha da önemseyeceğimizi ifade ederek, destekleri için sayın bakanımıza teşekkür ettik. Bakanımız Kasapoğlu da bu yapılan çalışmalar dolayısıyla bizlere teşekkür etti. Karacabey’i yakından takip ettiğini ve her zaman Karacabey’in bu çalışmalarında yanında olacağını ifade etti. Karacabey Belediyesi olarak, büyük önem verdiğimiz sportif faaliyetlerde çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

Özkan ayrıca, bu görüşmelerde katkı sağlayan Bölge Milletvekili Mustafa Esgin’e de teşekkür etti.

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