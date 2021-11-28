Bakan Kasapoğlu’ndan Kahramanmaraş’a stadyum müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş’ta bulunan Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nda incelemelerde bulundu. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun yerine yeni bir stadyum yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: "Kahramanmaraş’ın özellikle stat gündemi, gerek 12 Şubat, gerekse Hanefi Mahçiçek Stadı ile ilgili bir çalışmamız oldu. Burada Büyükşehir Belediyemiz ile güçlü bir iş birliğine giriyoruz. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yine onların ve bizim desteğimiz ile ve onların inisiyatifi ile yeni bir stada dönüştürüyoruz. Kahramanmaraş için hayırlı olmasını diliyorum".