Bakan Kasapoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın kesilmesine tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi.

15 Aralık 2019, Pazar 23:09
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Bakan Kasapoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın kesilmesine tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi.

A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine ilişkin tepkisini dile getiren Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaşanan olayın videosunu da kullanarak yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz! Gücümüz Gençliğimiz" ifadelerine yer verdi.


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