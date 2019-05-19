Bakan Kasapoğlu’ndan İrem Yaman’a tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 62 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu İrem Yaman’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Şampiyonada sergilediği üstün performansla altın madalya kazanan İrem Yaman’ı kutlayan Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun şampiyon olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinde böylesine güzel başarıların kendilerini umutlandırdığını kaydederek milli sporcuya başarılarının devamını diledi.

İrem Yaman ise Kasapoğlu ile yaptığı görüşmede kendisine çok teşekkür ettiğini belirterek, yurda döndüğünde ziyaret etmek istediğini söyledi.

AA