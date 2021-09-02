2020 Paralimpik Oyunları’nı Tokyo’dan takip eden Bakan Kasapoğlu, finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan milli takıma destek çağrısında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, “Tüm Türkiye’yi, tarihe tanıklık etmek için tek yürek kahramanlarımızı desteklemeye, ekran başına davet ediyorum. #BizBiriz” paylaşımını yaptı.