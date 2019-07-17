ANKARA,(DHA) -

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankaralı gençlerin sosyal medyadan yaptığı basketbol maçı davetini geri çevirmedi. Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'nda gençlerle buluşarak basketbol oynayan Bakan Kasapoğlu, maçın ardından da ''Yer gösterin pota yapalım'' anlayışıyla Türkiye genelinde yapacakları 10 bin pota projesinin müjdesini verdi.

Bakan Kasapoğlu, günlük görüşmelerini de kişisel sosyal medya hesabından ''Bugün, günlük çalışma programımız için mekan olarak Ümitköy Spor Kompleksimizi seçtik. İnsan odaklı spor politikamız çerçevesinde, gençlerimiz ve sporcularımızla tesislerimizde daha sık beraber olmaya gayret göstereceğiz'' açıklamasıyla paylaştı ve mesajının sonuna da ''#GençlerNeredeBizOrada'' etiketi ekledi.

Anıttepe'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tesiste basketbol oynayan gençler, sosyal medyadan Bakan Kasapoğlu'nu, ''Sayın Bakanım madem ki #GenclerNeredeBizOrada diyorsunuz, arkadaşlarla Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkurundayız. Sizi basketbol oynamaya bekliyoruz'' diyerek davet ettiler.

Bakan Kasapoğlu da geçlerin bu davetine kayıtsız kalmadı ve twitter hesabından ''Takımları kurun arkadaşlar, geliyorum" yanıtı verdi. Daha sonra çalışmalarına ara vererek Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'na giden ve kendisini davet eden gençlerle kıyasıya bir maç yapan Bakan Kasapoğlu, maç sonrası gençlerle ve izleyicilerle sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, gençlerin basketbol konusundaki heyecanının ve potansiyellerinin kendisini çok memnun ettiğini dile getirerek, tüm Türkiye'ye yeni bir projenin müjdesini verdi. Bakan Kasapoğlu, "Basketbolu yaygınlaştırma adına 'Yer gösterin pota yapalım' anlayışıyla inşallah 10 bin potayı hızlı bir şekilde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması başta olmak üzere basketbolda yıldızları yetiştirmek amacıyla seferberlik başlatarak yeni dev adamları yetiştireceğiz'' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Kasapoğlu'nun basketbol oynaması

-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)