Bakan Kasapoğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik

08 Eylül 2019, Pazar 22:58
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Bakan Kasapoğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik

ANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Türk voleybolu başarılarıyla adından söz etmeye devam ediyor. Sporcularımıza, teknik heyetimize ve şampiyona boyunca salonu dolduran başkent seyircisine teşekkür ediyorum."

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