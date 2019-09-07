Bakan Kasapoğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik

07 Eylül 2019, Cumartesi 21:56
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Bakan Kasapoğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik

ANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek şampiyonluk yolunda başarılar diledi.
Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final mücadelesinde Polonya'yı yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Ankara seyircisinin de büyük desteğiyle millilerimizin şampiyon olacağına inanıyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Filenin Sultanları'na Sırbistan ile oynayacağı final müsabakasında başarılar diliyorum."

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