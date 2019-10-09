Bakan Kasapoğlu’ndan Fenerbahçe Öznur Kablo’ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol’u 86-62 yenerek kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo’yu kutladı.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Kayseri’de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde oynanan 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol’u yenerek 12. kez kupanın sahibi olan Fenerbahçe Öznur Kablo’yu tebrik ediyorum. Gelecek Koleji Çukurova Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum."