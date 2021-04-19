Bakan Kasapoğlu’ndan Esat Delihasan için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Karate Federasyonu Başkanı, değerli kardeşim Esat Delihasan’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece karate branşına değil, aynı zamanda da Türk sporuna sağladığı büyük katkılarıyla eşsiz bir insanı genç yaşında kaybetmenin acısını derinden yaşıyorum. 52 yıllık dünya ziyaretinin 37 yılını karate sporuna vakfetmiş, bunun 13 yılını Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini icra ederek, ülkemizde karateye altın çağını yaşatmış, tüm çalışmaları mazhar-ı takdir olmuş bulunan Esat kardeşim, eserleriyle hep hafızalarımızda yaşayacaktır. Bu vesileyle başta Esat Delihasan kardeşimin ailesi olmak üzere, tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum"