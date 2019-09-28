Bakan Kasapoğlu’ndan dostluk çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray - Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği derbileri ile Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde dostluk çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Maçların şölen havasında geçmesini diliyorum. Sahadaki mücadelesiyle, tribündeki dostluk görüntüsüyle, bu güzide kulüplerimiz tüm sporseverlere ’İşte bir derbi maçı böyle olur’ dedirtmeli. Burada altı takımımızın da futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor. Takımlarımızın formalarının renkleri farklı olsa da üzerlerinde ayyıldızlı bayrağımızın bulunduğu unutulmamalı. Karşılaşmaların, sporun ruhuna uygun, birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” denildi.