Bakan Kasapoğlu’ndan Bursaspor taraftarına ‘geçmiş olsun’ telefonu

Bakan Kasapoğlu, TFF 1. Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a giden Bursasporlu taraftarların yer aldığı otobüsün, Aşkale ilçesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle devrilmesi üzerine otobüste bulunan taraftarlarla görüştü.

Tribün liderlerinden Sedat Yıldız ile telefonda görüşen Bakan Kasapoğlu, yaşanan kazayı ve yaralıların durumunu sordu. Geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, yaralılara da acil şifalar diledi

İSTANBUL,(DHA)