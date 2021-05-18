Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 59’uncu Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Fraport-TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Beşiktaş’ı tebrik etti.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan Türkiye Kupası Finali’nde Fraport-TAV Antalyaspor’u yenerek kupaya uzanan Beşiktaş için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"59’uncu Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde, Fraport-TAV Antalyaspor’u mağlup ederek kupayı 10’uncu kez müzesine götüren Beşiktaş’ı kutluyorum. Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunun ardından Türkiye Kupası’nı da kazanarak çifte şampiyonluk yaşayan Beşiktaş’ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve siyah beyazlı camiayı bir kez daha tebrik ediyor, finalde gösterdiği mücadeleden dolayı Fraport-TAV Antalyaspor’u da kutluyorum."