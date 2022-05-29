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Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünde yapılan olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi için kutlama mesajı yayımladı.

29 Mayıs 2022, Pazar 22:40 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünde yapılan olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Beşiktaş Kulübü’nün BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı kulübün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

İHA

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