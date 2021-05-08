Bakan Kasapoğlu'ndan Ampute Milliler'e ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için Ankara’da kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı’nı ziyaret ederek, Ampute Süper Lig, 1’inci Lig ve 2’nci Lig’de yer alan 35 kulübe bakanlık olarak maddi destek verileceğini belirtti.
Kasapoğlu, Polonya’da 12-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’na hazırlanan Milli Takımı ziyaret etti. Konakladıkları otelde sporcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, takımın çalışmaları hakkında sporculardan ve Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak’tan detaylı bilgi aldı.