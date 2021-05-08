Kasapoğlu, Polonya’da 12-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’na hazırlanan Milli Takımı ziyaret etti. Konakladıkları otelde sporcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, takımın çalışmaları hakkında sporculardan ve Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak’tan detaylı bilgi aldı.