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Bakan Kasapoğlu'ndan Ampute Milliler'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için Ankara’da kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı’nı ziyaret ederek, Ampute Süper Lig, 1’inci Lig ve 2’nci Lig’de yer alan 35 kulübe bakanlık olarak maddi destek verileceğini belirtti.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu'ndan Ampute Milliler'e ziyaret

Kasapoğlu, Polonya’da 12-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’na hazırlanan Milli Takımı ziyaret etti. Konakladıkları otelde sporcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, takımın çalışmaları hakkında sporculardan ve Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak’tan detaylı bilgi aldı.

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