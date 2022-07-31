MENÜ

Bakan Kasapoğlu’ndan A Milli Erkek Voleybol Takımı’na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Challenger Kupası finalinde Küba’ya yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

31 Temmuz 2022, Pazar 12:45 Son Güncelleme:
- A +
Bakan Kasapoğlu’ndan A Milli Erkek Voleybol Takımı’na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Challenger Kupası final maçında Küba’ya 3-1 yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kore’de düzenlenen FIVB Challenger Kupası finalinde mücadele ederek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Filenin Efelerine gelecekte mücadele edecekleri organizasyonlarda başarılar diliyorum."

İHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...