Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Milli sporcuyu telefonla arayarak tebrik eden Bakan Kasapoğlu, bu büyük başarıdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen için ayrıca tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcumuz Şahika Ercümen'i kutluyorum. Uluslar arası arenada ülkemizi her zaman başarıyla temsil eden milli sporcumuz, Cumhuriyet Bayramımıza ithafen kırdığı yeni dünya rekoruyla göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Milli sporcumuzun bu rekora imza atmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rekor sonrası Mehmetçiğimizi unutmayarak asker selamı veren Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum."