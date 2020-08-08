Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YKS tercih sürecinde olan Milli sporcuların 'Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı' çerçevesinde 52 vakıf üniversitesinde tam burslu okuyabileceklerini hatırlattı.

Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrencilerin tercih sürecinin 6 Ağustos 2020 itibarıyla başladığını dile getirerek, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların 52 vakıf üniversitesi ile imzaladıkları mutabakat çerçevesinde tam burslu okuyabileceklerini ifade etti. Kasapoğlu, “Milli sporcularımızın bunun için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda 19 no ile yer alan maddeyle ilgili duyuruya bakmaları yeterli olacak” ifadelerini kullandı.

Tarihi bir gelişme…

Bakan Kasapoğlu, vakıf üniversiteleriyle yapılan mutabakatla birlikte Türk sporu için tarihi bir gelişme yaşandığını dile getirerek, “Milli sporcularımızın, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açtık. Böylelikle sporcularımızın ‘okul mu, spor mu?’ tereddütlerini büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız” dedi.