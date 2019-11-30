A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonucunda Ay Yıldızlı Ekip, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan A Milli Futbol Takımımız'ın Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda eşleşmeyi değerlendirdi.

Bakan Kasapoğlu, “2020 Avrupa Şampiyonası’nın açılışını Roma’da biz yapıyoruz. Finalini de Wembley’de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Milli Takımımıza inanıyoruz, yürüyelim arkadaşlar..." ifadesini kullandı.