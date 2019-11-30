Bakan Kasapoğlu'dan EURO 2020 kura değerlendirmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda yer aldığı A Grubu'na ilişkin açıklamada bulundu.

30 Kasım 2019, Cumartesi 21:42
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Bakan Kasapoğlu'dan EURO 2020 kura değerlendirmesi

A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonucunda Ay Yıldızlı Ekip, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan A Milli Futbol Takımımız'ın Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda eşleşmeyi değerlendirdi.

Bakan Kasapoğlu, “2020 Avrupa Şampiyonası’nın açılışını Roma’da biz yapıyoruz. Finalini de Wembley’de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Milli Takımımıza inanıyoruz, yürüyelim arkadaşlar..." ifadesini kullandı.

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