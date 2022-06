Bakan Kasapoğlu: Yüzbinlerce öğrencimiz spor ekipmanlarına kavuştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ilde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı 500 Özel Eğitim Okuluna, "Spor Aşkı Engel Tanımaz!" sloganıyla 27 bin 259 adet spor malzemeleri gönderilmesi programlarının sonuncusunu İstanbul'da gerçekleştirdi.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde düzenlenen spor malzemesi gönderim programına; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, özel ve çevre okullardan çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

BAKAN KASAPOĞLU: 500 ÖZEL EĞİTİM OKULU BU ÇALIŞMADAN FAYDALANMIŞ OLACAK

500 özel okulun bu çalışmadan faydalanacağına dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "12 mayısta, Cumhurbaşkanımız ilk tırları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden uğurlamıştı. Bugün itibarıyla tüm malzemelerimiz noktalara ulaştı. 80 ilimizde Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı özel eğitim kurumuna spor ekipmanlarımızın dağıtımını tamamladık. TIR'lar, 1 ay boyunca yaklaşık 47 bin kilometre yol yaptı. Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencimiz spor ekipmanlarına kavuştu. Kalan son ilimiz olan İstanbul da bugün yüzde 70 yerlilikle üretilen, 20'ye yakın sportif branşa hizmet eden spor malzemelerine kavuşuyor. İstanbul içinde 44 özel eğitim kurumumuza dağıtımların tamamlanmasıyla, 500 özel eğitim okulu bu çalışmadan faydalanmış olacak" diye konuştu.

"TÜM GENÇLERİMİZE, SPORCULARIMIZA HAYIRLI, UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM"

Güçlü bir koordinasyon çalışması gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın, kamunun, özel sektörün, sporun tüm paydaşlarının emeği var. Süreç, spor ekipmanlarının okullara ulaşmasıyla tamamlanmıyor. Milli sporcularımız malzeme dağıtımının yapıldığı okullara hamilik yapmaya başlayacaklar. Bu okullardan yeni şampiyonların yetişmesi için ilham verecekler, yol gösterecekler, tecrübeleriyle onları yönlendirecekler. Antrenörlerimiz özel çalışma programları uygulayacaklar. Hep birlikte yetenekleri keşfedeceğiz ve onları en modern altyapıyla uluslararası salonlara, sahalara, kortlara, pistlere hazırlayacağız. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bu yolda bizi yalnız bırakmayan, projeye gönülden destek vermiş herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize, tüm gençlerimize, sporcularımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"YENİ NESİLLER KENDİLERİNİ YETİŞTİRİRKEN, MEVCUT JENERASYONA DA GÜÇ OLACAKLAR"

Bakan Kasapoğlu, Asya coğrafyasında ifade edilen, "Denizde arkadan gelen dalga, öndeki dalganın da hedefe ulaşmasını sağlar" sözünü dile getirerek, "Esasında hayatın her alanında bu gerçeği görürüz. Geleceğe yapılan yatırımın, sadece yarınları değil, bugünü de güçlendirdiğini, ivmelendirdiğini, bugüne enerji kattığını tecrübe ederiz. İşte yarınların şampiyonlarına destek olmak için başlattığımız bu çalışmanın, bugünkü şampiyonlara da büyük katkıları var. Yeni nesiller kendilerini yetiştirirken, mevcut jenerasyona da güç olacaklar. Aynı Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda olduğu gibi, para tekvandoda olduğu gibi, para karatede olduğu gibi, ampute futbolda olduğu gibi, paralimpik masa tenisinde olduğu gibi, yüzmede olduğu gibi, Deaflimpik dallarda olduğu gibi tüm branşlarda iddiamızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra bundan sonra da şampiyonlarımız ve şampiyon adaylarımız için spor altyapısını büyüteceğiz. Tüm sporcularımız milletimizin gözünün nurudur. Tüm şampiyonlarımız hepimizin yüreğinin sevdasıdır. Herkesin spor yapmasını çok önemsiyoruz. Genç yaşlı, kadın erkek, engelli demeden 85 milyonun spora erişimini sağlaması öncelikli gayretlerimizden biri. Biz engel tanımıyoruz. Engellerin olduğuna inanmıyoruz. İnanç varsa, azim varsa, kararlılık varsa, engellerin daha da güçlenerek aşılacağını çok iyi biliyoruz. Sabır ve sebatın bu hususta sihirli bir gücü vardır. Sporcularımız bunu her gün, her saat, her dakika tüm dünyaya ispat ediyorlar. Çünkü; spor aşkı engel tanımaz. Aşk ile koşan, mücadele eden de yorulmaz. Yeni spor ekipmanlarımız 81 vilayetimize, gençlerimize, sporcularımıza bir kez daha hayırlı, uğurlu olsun. Kalan okullarımıza ekipman desteği vermeye hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU'NA KARAKALEM PORTRESİ HEDİYE EDİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi girişinde kurulan kermeste karakalem portresi hediye edildi. Hediyeden dolayı teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, hatıra fotoğrafı çekildi.

ZÜBEYDE SÜPÜRGECİ: SPOR AŞKI ENGEL DEĞİL

Para milli atlet Zübeyde Süpürgeci, Tokyo'da ülkemizi temsil ettiğini ve Avrupa şampiyonu olduğunu ifade ederek, "Spor aşkı engel değil. Spor Bakanımızın bize bir çok desteği oldu, sandalyeler aldı. O sandalyelerle uluslararası bütün yarışmalarda yer alarak madalyalar kazandık. Biz bu emeği boşa çıkarmadık" dedi.

Zübeyde Süpürgeci, Bakan Kasapoğlu'nun bakan olmadan önce de kendilerine sandalye yardımında bulunduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"2018 yılında rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldum. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da kampımızı ziyaret etti. Kendisine ulaşmak engel değil, çok kolay. Sonsuz teşekkür ediyorum."

"SPOR AŞKI ENGEL TANIMAZ!" PROJESİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ilde bulunan MEB'e bağlı 500 Özel Eğitim Okuluna, "Spor Aşkı Engel Tanımaz!" sloganıyla 27 bin 259 adet spor malzemesi gönderilmesi programları düzenledi. 81 ilde yola çıkan 30 TIR'ın 7 bölgeyi temsilen 7 tanesinin uğurlama töreni Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katılımıyla 12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Gönderilen spor malzemeleri içerisinde; antrenman seti, atlama ipi, ayak ağırlık takımı, basketbol topu ve filesi, bocce seti, dambıl seti, dart seti, denge tahtası, futbol topu, goalball kalesi, filesi, maskesi ve topu, hulahop, koşu bandı, masa tenisi masası, filesi, raket takımı ve topu, pilates seti, sağlık topu seti, slalom takımı, step tahtası, basketbol potası, voleybol direk seti, voleybol filesi, voleybol topu, cimnastik minderi yer aldı. Tüm malzemeler farklı engel guruplarının kullanımına uygun üretilmiş ya da uyarlandı. Ankara'dan 81 ile yola çıkarılan TIR'lar, illerde yapılan programlarla okullara teslim edildi. Kalan son illere gönderilen TIR'lar için İstanbul'da 44 okul için yapılan tören ile kapanış programı yapıldı.

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)