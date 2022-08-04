Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu, 5 Ağustos Cuma günü başlıyor. Yeni sezonun tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında tamamlanacak 2022-2023 sezonunun, ülke duruşumuza yakışır bir şekilde sevgi, saygı, dostluk ve hoşgörü içinde, mücadeleci ve heyecanlı geçmesi futbolseverler olarak en büyük dileğimizdir.

Süper Lig’de mücadele eden tüm takımlarımızın ortak amacı; hep birlikte, el ele vererek, futbolumuzun değerini yukarıya taşımak olmalıdır. Ligimizin değeri, takımlarımızın başarı ve değerleri ile doğru orantılıdır. Bu bilinçle hareket ederek; sporun ruhuna, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, dostluğa uygun davranarak; gelecek nesillerimize de örnek olmalıyız.

Bu vesileyle, Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

DHA