Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Puskas Arena’da oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaşkanıNihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti. Maçtan önce Kasapoğlu, Türk-Macar dostluğunun simgesi olan Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Kasapoğlu ve Özdemir’e TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş, TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Ali Güven, Bakan Kasapoğlu’nun eşi Betül Kasapoğlu, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly ve Galatasaray Kulübü eski Başkanı Adnan Polat eşlik etti.