Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Belgrad’daki Rajko Mitic Stadı’nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de izledi. Kasapoğlu ve Özdemir maç öncesinde Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç’i de ziyaret ederek, kendisine A Milli Takım forması hediye etti.

Maç öncesinde Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliğinde gerçekleşen ziyarete, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.