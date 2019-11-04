Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel için taziye mesajı yayınladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şunları kaydetti:

"Türk sporunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna futbolcu ve teknik direktör olarak önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum."

TFF'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1984-1985 yıllarında A Milli Takım'ı çalıştıran, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev alan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli, 4 kez de Ümit Milli formayı giydi. Uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynayan Gökdel, futbolu bıraktıktan sonra çok sayıda kulüpte teknik adamlık yaparak Türk futboluna uzun yıllar hizmet verdi.

Yılmaz Gökdel'in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Levent Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yılmaz Gökdel için 4 Kasım 2019 tarihinde oynanacak tüm resmi müsabakalarda saygı duruşunda bulunulacak."