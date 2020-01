Bakan Kasapoğlu ve futbolculardan depremzedelere moral ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Beşiktaşlı oyuncu Umut Nayir, Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile birlikte depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ’da bir dizi ziyarette bulundu.

Bakan Kasapoğlu öncelikle beraberindeki futbolcularla kentte yapımı süren yeni stadyumu inceledikten sonra esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Kasapoğlu ve futbolcular ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görenleri de ziyaret etti.

Uğurcan Çakır’dan eldiven sözü

Futbolcular, hastanede tedavi gören çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara moral verdi. Çocukları tedavileri sonrası maça davet eden futbolcular, hastanedeki diğer vatandaşlarla da görüştü. Hastane ziyareti sırasında Milli futbolcu Uğurcan Çakır, enkaz altından kurtulan 12 yaşındaki Mehmet Emir Çiçek’in okul takımında kaleci olduğunu öğrenince, ona eldivenlerini hediye etme sözü verdi.

Penaltı kurtaranlara forma

Hastane ziyaretinin ardından, Yakup Kılıç Spor Salonu’nda kalan depremzedelerin de yanına giden Kasapoğlu ve futbolcular buradaki çocuklarla oyunlar oynadı.

Kaleye geçen çocuklara penaltı atışı yapan futbolcular, kurtarış yapanlara imzalı forma sözü verdi.

‘Zorlukta ve sevinçte bir milletiz’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, “Bugün sporcu arkadaşlarımızla beraber ziyaretlerde bulunma şansımız oldu. Ben kendilerine ve kulüplerine şükranlarımı sunuyorum. Bu da şunu gösteriyor ki her türlü farklı formaya, her türlü farklı renge rağmen zorlukta, sevinçte her zaman bir arada olan bir milletiz. Birliğimizi, beraberliğimizi milletimizin gücünü hiç kimse yıkamaz. Bu bunu gösteriyor” diye konuştu.

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.