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Bakan Kasapoğlu, Vakıfbank Kulubü'nü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali’nde mücadele eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 21:35 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu, Vakıfbank Kulubü'nü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalyan ekibi Carraro Imoco’ya 3-2 yenilerek ikinci olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya’nın Verona kentinde oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali’nde İtalya’nın Carraro Imoco takımına yenilerek ikinci olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını kutluyorum. Bizlere final heyecanı yaşatan temsilcimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik ediyor, VakıfBank Kulübü’ne gelecekte katılacağı turnuvalarda başarılar diliyorum."


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