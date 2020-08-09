Uzun yıllar boyunca tenis severlere hizmet veren tesisin yenileme çalışmalarına ilişkin Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, çalışmaların hummalı şekilde sürdüğünü kaydetti.

İstinye Ulusal Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Tesisimizin uluslararası standartlara getirilmesi ve buradan mümkün olan en yüksek faydanın alınması için; tüm kortların yenilenmesi, merkez kort tribünlerinin ve çevre düzenlemesinin yapılması, yaşam alanlarının konforlu hale gelmesini içeren geniş kapsamlı bir yenileme faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bu değerli çalışmalarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"DÜNYANIN SAYGIN TENİSÇİLERİNİN AĞIRLANABİLECEĞİ BİR MERKEZE DÖNÜŞECEK"

Bakan Kasapoğlu, İstinye Ulusal Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki yenileme çalışmaları sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, "Tesisimiz yenilenen yüzüyle; İstanbul'un merkezi bir noktasında sporcularımızın kamp faaliyetlerine ve turnuvalara katılabileceği, antrenör ve hakemlerimize yönelik eğitimlerin sunulabileceği, dünyanın saygın tenisçilerinin ağırlanabileceği bir merkeze dönüşecek" diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada en çok tenis turnuvası düzenleyen ülkelerden olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "İstanbulumuz dünyanın önde gelen tenis şehirlerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizim temennimiz, 7'den 70'e tüm halkımızın bu tesisleri gece gündüz kullanması. Biz, ülkemizin sadece bugününü değil yarınlarını da düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, tesisin açılışının bu yıl 8-13 Eylül tarihlerinde seyircisiz olarak düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul Turnuvası ile gerçekleşeceğinin müjdesini de verdi.

DHA