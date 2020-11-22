Bakan Kasapoğlu, TSYD Ankara Şubesi yönetimini ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi yönetimini kabul etti.Yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, yönetim kurulu üyeleri Nihat Uçar, İbrahim Ateşoğlu ve Çağlar Sansar ile bir araya geldi. Kabulde bakan Kasapoğlu, spor yazarlarının Türk sporuna önemli katkılar verdiğini belirterek, bundan sonraki süreçte de iş birliği içinde olacaklarını ve TSYD Ankara Şubesi’nin tesisleşme çalışmalarına gerekli desteği vereceklerini söyledi.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru da bakan Kasapoğlu’na destekleri için teşekkür etti. Doğru, Türk sporunun gelişimi ve gençlerin spora teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Doğru, "Spor yazarları olarak, Türk sporuna ve spor medyasının gelişimine yönelik sorumluluklarımız var. Hep daha iyisini hayata geçirilebilmek için el birliğiyle çalışacağız." ifadelerini kullandı.