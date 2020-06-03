Bakan Kasapoğlu: Tam gaz devam!

Koronavirüs ile mücadelede elde edilen başarı sonucu 1 Haziran tarihi itibarıyla başlayan normalleşme süreci ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı da Gençlik Merkezleri, Gençlik Kampları ve Bakanlığa bağlı spor tesislerinde uygulanacak önlemleri belirledi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni normalleşme süreciyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Koronavirüs salgınında, en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Bu süreçte, devlet ve millet işbirliği ile yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Camia olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden yeni normalleşme sürecinde de çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

45 branşta idmanlar yapılacak

Tesislerde toplamda 45 tane branşta antrenman yapılmasına izin verilecek. İşte o branşlar: Atıcılık, karate, atletizm, kayak, badminton, kaykay, bilardo, kızak, binicilik, kickboks bisiklet, kürek, bocce, bowling, dart, masa tenisi, briç, modern pentatlon, buz pateni, motosiklet, cimnastik, muay thai, dağcılık, okçuluk, dans sporları, oryantiring, eskrim, otomobil sporları, geleneksel spor dalları, rafting, geleneksel Türk okçuluğu, satranç, gelişmekte olan spor branşları (dalga sörfü-paint ball, squash, kuraş), sualtı sporları, golf, taekwondo (poomse), halter, tenis, hava sporları, triatlon, herkes için spor, vücut geliştirme, fitness, izcilik, wushu, kano, yelken, yüzme."

Özel tedbirler...

Tesislerde alınacak önlemler kapsamında hijyen tedbirleri tavan yapacak, soyunma odalarında kişi başına 6 metrekare alan düşecek, tesislerde yer alanlar 2 metrelik mesafeyi koruyacak, klima yerine doğal havalandırma kullanılacak, mümkün olduğunca ortak kullanım alanları kullanılmayacak, sporcuların kullanacağı birçok malzemenin tek kullanımlık olmasına özen gösterilecek. Öte yandan 18 yaş altı sporcular da kendilerine izin verilen çarşamba ve cuma günlerinin 14.00-20.00 saatleri arasında idman yapabilecek.



