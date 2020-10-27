Bakan Kasapoğlu startı verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının gerçekleştireceği Depin Bölgesi'ne geldi. Zap Suyu kenarında bota binerek ülkenin farklı illerinden gelen sporcularla bir süre rafting yapan Bakan Kasapoğlu, şampiyonanın startını verdi. Bakan Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Terörün yerini, karamsarlık, kötülüğün yerini güzellik alacaktır. Karanlık kaybolmaya mahkumdur, yerini aydınlığa bırakır. Bu yüzden hamdolsun bugün görüyor ve yaşıyoruz. Sporun birleştiren, dönüştüren o güzel ruhuyla buradayız. Bu vasiyle federasyonumuza, valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

'Tüm dünyaya mesaj veriyor'

"Bu tablo tüm dünyaya bir mesaj veriyor. O da kardeşliğin, birliğin, beraberliğin mesajı. Bu potansiyelin ne kadar güçlü olduğunun mesajı. İnşallah bu doğal güzellikler, biliyorsunuz Hakkari cennet vatanın önemli parçası. Doğasıyla, imkanlarıyla çok farklı. Sportif anlamda da imkanları bize sunuyor. Burada kayak alanında çok önemli çalışmalarımız var. Diğer doğa sporlarıyla ilgili de çalışmalarımız var.

Bunların her birini en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız ve çok çok yakın bir zaman diliminde Hakkari, inşallah spor turizminde sadece ülkemizin değil, dünyanın önemli spor turizmi destinasyonlarından bir tanesi olacak. Ülkemizi, milletimizi ve ay yıldızlı bayrağımızı çok daha yükseklere taşıyacağız."