Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya’da atletizm pisti açılışı ve olimpik havuz incelemesinin ardından 5.İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Kasapoğlu, “ 5. İslami Dayanışma Oyunları’nı 09-18 Ağustos tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirecek; hem Konyamızın hem Türkiye’nin güçlü ev sahipliğine bir kez daha bütün dünyayı şahit kılacağız. Bu organizasyonla sporun nabzı Konya Ovası’nda atacak” diye konuştu.

“34 BRANŞTA TOPLAM 2079 MADALYA”

Son dönemde kazanılan başarıların altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Bu yatırımlar; milletin efendisi değil, hizmetkârı olmak üzere yola revan olmuş bir gönül adamının liderliğinde gerçekleşen Türkiye’nin spor devrimidir. Spor Devrimi diyoruz ama bunu içi boş bir tabir olarak kullanmıyoruz. Bu iddiamızı saha başarılarıyla da destekliyoruz. İşte size bazı rakamlar vermek istiyorum. Sadece son altı ayda, Ocak ayından Haziran ayına kadar göğsünde ay-yıldız’lı formayı taşıyan sporcularımız uluslararası alanda 34 farklı branşta; 569 altın, 644 gümüş, 866 bronz olmak üzere toplam 2079 madalya kazandı. Bu bir rekor, bu bir gurur tablosu” ifadelerini kullandı.

“OYUNLARA 56 ÜLKEDEN 11 BİN 932 BAŞVURU GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Bakan Kasapoğlu, 5.İslami Dayanışma Oyunlarına, İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) ve İslam Teşkilatı İşbirliği’ne üye 56 ülkeden 11 bin 932 başvuru gerçekleştirildiğini ifade etti.

Rekor sayıdaki başvurunun Türkiye adına gurur verici olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şems Tebrizi yurdumuz Oyunlar Köyü olarak hizmet verecek. Bu, her zaman gurur duyduğumuz yurt altyapı sistemimizin de ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı adeta. Öğrencilerimize gururla ev sahipliği yapan yurdumuz, dünyanın dört bir yanından sporcuları ağırlamak için hazır. Bütün tesislerimiz bundan sonra uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek nitelikte olacak. Oyunlar, 19 spor, bir geleneksel gösteri ve 4 de paralimpik olmak üzere 24 spor branşında düzenlenecek. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz veledromumuz da Avrupa’da bisiklet branşının en nitelikli tesislerinden biri ve aynı zamanda ülkemizin de ilk Olimpik veledromu olmuş olacak.”

BAKAN KURUM: “ATLETİZM PİSTİMİZİ, SPORUN BAŞKENTİ KONYA'MIZIN HİZMETİNE SUNMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıl boyunca çağ atlatan vizyon projelere bir yenisini eklediklerini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Binlerce gencimizin, sporcumuzun yetişeceği, şehrimizin marka değerine değer katacak atletizm pistimizi, sporun başkenti Konya'mızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Konya'mıza teşriflerinden ve bu muazzam tesisi Konya'mıza kazandırmalarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı'mız Mehmet Kasapoğlu Bey'e şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"SPORUN TABANA YAYILMASI PROJESİ'Nİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Konya Atletizm Pisti'nin hayırlı olmasını dileyen Bakan Kurum, Türk sporunun ve Türk futbolunun yanında olduklarını belirtirken, Ülkemizde TOKİ Başkanlığı eliyle toplam 19 stadyumun inşasını, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bakan Kurum, konuşmasını şu şekilde tamamladı;

"Gençlik ve Spor Bakanı'mızın başlattığı Sporun Tabana Yayılması Projesi kapsamında tam 39 ilimizde gençlerimizin spor yapabileceği alanlar oluşturmak amacıyla yaklaşık 2,5 milyon metrekare hazine arazimizi Gençlik Spor Bakanlığımıza ve belediyelerimize tahsis ettik. Bu alanlar gençlerimiz, çocuklarımız için, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından milletimizin, gençlerimizin hizmetine sunuluyor. Sporun Tabana Yayılması Projesi'ni çok önemsiyoruz. Bakanlık olarak gerek hazine taşınmazlarımızın tahsisi, gerekse spor merkezlerinin inşası noktasında biz de genç kardeşlerimizin yanındayız, emrindeyiz. Hamdolsun genç kardeşlerimiz de bizimle, yaptığımız tüm projelerimizin merkezinde yer alıyor. Onların fikirleri, görüşleri doğrultusunda da projelerimizi yapmaya devam ediyoruz."