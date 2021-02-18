"Açılan bu kapıdan belki bu yıl 76 sporcu geçiyor ama bugün bir devrimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz." diyen Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki yarınların Türkiye'sinde sporcu avukatları, sporcu mühendisleri ve sporcu doktorları ile pek çok anlamda başarısıyla şanlı bayrağımızı uluslararası alanda gururla dalgalandıran sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin son 19 yılda her alanda olduğu gibi gençlik ve spor yatırımlarında da zirveye oynadığını, iddiasını en güçlü biçimde ortaya koyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu manada gençlik ve spor yatırımlarında da yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla, ülkemizin dört bir yanına, köylerine kadar yayılmış spor tesisleriyle ve dünyanın bu anlamda rekabetçi üstünlüğü olan tesisleriyle önemli bir devrimi sizin önderliğinizde gerçekleştirdik. İnanıyoruz ki bundan sonraki süreçte de sporcularımızla, gençlerimizle bu iddiayı daha yukarılara taşıyacağız."

Sporcu bursuyla eğitim mi spor mu ikileminin sona erdiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Eğitim mi spor mu ikilemi yıllardır var olan bir sorun. Bu manada sporcularımızın yıllarca verdikleri emeğin bu ikilem nedeniyle maalesef heba olmasını hep birlikte yaşadık, gördük. Hamdolsun ki bugün itibarıyla bu ikilem artık geride kalacak. Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, "İnşallah bu vesileyle sporcularımız hem yüksek öğrenimde hem de geçtiğimiz günlerde attığımız yeni adımla ortaokulda, lisede aynı imkanlardan faydalanmaya başladı. Bu manada özellikle bu güzel tabloda emeği olan değerli YÖK Başkanımıza ve ekibine, üniversitelerimize, özellikle ailelerimize en samimi teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Sporcularımız, kahramanlarımız, göz bebeklerimiz, sizlerle gurur duyuyoruz." ifadesini kullanan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah sizlerin başarıları, bu aziz milleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gururlandırmaya devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl bu çıtayı daha yukarıya taşıyacağız. Sonraki yıllarda bu hedeflerimizi büyüteceğiz. İnanıyoruz ki olimpiyatlarda, uluslararası müsabakalarda sporcu sayımızla, madalyalarımızla, başarılarımızla yarınlara mührünü Türkiye'nin sporcuları vuracak. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin ortaya koymuş olduğunuz hedefler ve vizyon doğrultusunda bakanlığımız, kulüplerimiz ve federasyonlarımızla birlikte bundan sonraki süreçte de el ele vereceğiz. Hedeflerimizi başarıya ulaştırma noktasında var gücümüzle çalışacağız."

Törende, milli sporcu bursu protokolü kapsamında en yüksek puanı alan, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Feyza Elif Ersoy, sporcu bursunun eğitim-spor ikilemini kırmada milat olacağını dile getirdi.

Protokol kapsamında sırasıyla en fazla öğrenci kabul eden Koç, Bahçeşehir ve Sabancı Üniversitelerinin rektörleri de birer konuşma yaptı. Programda, milli sporcu bursu protokol töreni ve tanıtım filmleri de izlendi.

AA