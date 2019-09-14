Bakan Kasapoğlu: Spor toplumu olmamamız için hiçbir neden yok

Çeşitli program ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı personeline yönelik kentteki bir otelde düzenlenen eğitim programını ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kasapoğlu, Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesi planlanan stat ile spor salonunu inceledi. Yapımı tamamlanan 15 bin kişilik stat ile inşaatı süren 3 bin 500 kişilik spor salonunu gezen Kasapoğlu, tesislerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, bakanlık olarak belediye tarafından inşa edilen stadı devralacaklarını söyledi.

Çorum’a güzel bir stat kazandırıldığını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte bakanlık olarak stadın işletmesi, verimli kullanılması, hem ulusal müsabakalarla ilgili hem de diğer anlamda yaşayan bir stat olması yönünde çalışmalarımız olacak. Çok güzel bir stat inşa edilmiş. Bundan sonraki süreçte stadımızı hem bakanlığımız hem de yerel yönetimle birlikte yoğun bir programla Çorum halkına ve ülkemizin dört bir yanına açma noktasında çalışmalarımız olacak.

Çorum her zaman gündemimizde. Milletvekillerimizle Ankara’da her daim beraberiz. Çorum halkını sporla buluşturmak, Çorum’daki gençlerimizi yarınlara hazırlama noktasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Stat, en kısa sürede müsabaka oynanmaya hazır hale getirilecek."

Kasapoğlu, belediye tarafından inşa edilen ve yapımı süren spor salonunu da devralacaklarını belirterek, Çorum’u spor noktasında bir marka şehir yapmak için kadınıyla, erkeğiyle tüm Çorum halkını bu tesise davet edeceklerini dile getirdi.

"Devasa tesislerimiz var"

Ülkedeki spor imkanlarından bahseden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Spor, çok ciddi anlamda toplum olarak bizi ilgilendiren bir konu. Spor toplumu olmamamız için hiçbir neden yok. Çünkü devasa tesislerimiz var. Şu an bir tanesinin de içerisindeyiz. Bu tesis de bittiğinde her yönüyle sadece Çorum’a değil, bölgeye hizmet edebilecek, ülkemizdeki spor müsabakalarının en güzel şekilde oynayabileceği bir yer olacak. Şimdiden Çorum’a, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Çorum’daki havuz inşaatına da başladık. Bakanlık olarak ’yüzme bilmeyen kalmasın’ diye yüzme kampanyası başlattık. 1 milyon kişiye yüzme öğretme noktasında inşallah Çorum’dan da önemli bir sayıda vatandaşımızın yüzme sertifikalarını hızlı bir şekilde teslim edeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi içerisinde, bakanlığın destekleriyle oluşturulan fitness ve cimnastik salonlarının açılışını yaptı. Ziyaretlerde, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’de hazır bulundu.