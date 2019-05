İSTANBUL (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Spor Hekimliği Konferansı'nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, spor hekimliğinin popülaritesinin, ülkelerimizde ve tüm Avrupa'da giderek arttığına işaret etti.

Sporda başarının multidisipliner bir çabayı gerektirdiğine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "İyi sporcular yetiştirmek için son derece yetkin ve çağın gerekliliklerini kavramış antrenör, spor bilimci ve spor hekimlerine gerek vardır. Memnuniyetle ifade edebiliriz ki hem Türkiye hem de Sırbistan bu yolda epey mesafe kat ederek son yılların yükselen yıldızları olmuşlardır" dedi.

Bakan Kasapoğlu, günümüz sporunun son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilim ve teknolojinin spora uygulanmasıyla baş döndürücü gelişmeler kaydedilmektedir. Spor hiçbir zaman olmadığı kadar uluslararasılaşmıştır. Sporcu ve teknik ekip sürekli seyahat halinde dünyanın her yerini dolaşmaktadır. Spor hekimlerinin de buna uygun olarak ulusal sınırlarına hapsolmamaları, alanlarındaki gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu yüzden bunun gibi uluslararası katılımlı organizasyonlara ev sahipliği yapmak ülkelerimiz için çok önemli ve gereklidir. Bu tür organizasyonlarda sadece akademik çevrelerin değil spor camiasındaki tüm karar vericilerin temsilcilerinin de yer alması hedeflenmelidir. Böylece sporla ilgi teori ve pratiğin entegrasyonu sağlanabilir. Hem Türkiye ve hem de Sırbistan spor yönetimi ve organizasyonunu buna göre belirleyerek var olan bilgi birikimini sportif başarıya daha fazla kanalize etmelidir."

Bakan Kasapoğlu, temiz spor, doping, adil yarışma koşulları, global spor ekonomisindeki çarpıklıklar, cinsiyet eşitsizliği gibi sporun çözmesi gereken kendi sorunları bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Bu sorunların üstesinden gelmek ve sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için tüm paydaşlara iş düşmektedir. Spor hekimleri sporun bilimsel yönünü, etiğini, insan sağlığı ve psikolojisi üzerine etkisini iyi bilirler. Bu yüzden hem ulusal örgütlenmelerinde hem de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Dünya anti-Doping Ajansı (WADA) ve Dünya Spor Hekimleri Federasyonu (FIMS) gibi çatı örgütlerin ilgili komisyonlarında çalışarak, gerçekçi spor politikaları belirlenmesine yardımcı olmalıdır. Bunun için ülkeler ve kurumlar arası ikili ilişkileri geliştirmek ve ortak projeler üretmek de gereklidir. İşbirliği anahtar sözcüktür. Ancak işbirliği ile insan malzemesinin gelişmesi ve kaynakların optimal kullanımı sağlanabilir. Türkiye ve Sırbistan, spor profesyonelleri düzeyinde bu tarz işbirliği için oldukça zengin bir geçmişe ve mevcut olanaklara sahiptir. Bu girişimler her iki ülkenin spor politikacıları tarafından da desteklenecektir."

BAKAN KASAPOĞLU, SIRP MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Kasapoğlu, konferansın ardından Sırp mevkidaşı Vanja Udovicic ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Sırbistan-Türkiye ilişkilerinin hem iki ülke hem de iki toplum için önemli bir yükseliş aşamasında olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki sıcaklık ve samimiyeti sporun gücüyle birleştirerek bu derinliği artırmak istediklerini vurguladı.

Sırbistan ziyaretinde kendisine hem milletvekillerinin hem spor federasyonları temsilcilerinin eşlik ettiğini anımsatan Bakan Kasapoğlu, bu ziyaretin ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi noktasında son derece önemli olduğunu söyledi.

"FEDERASYONLARIMIZIN YAPACAKLARI İŞ BİRLİĞİ HAYATİ VE KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP"

Bakan Kasapoğlu, iki ülke federasyon temsilcilerinin yaptığı toplantının ardından bakanların da katılımıyla bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini aktararak, yapılan bu toplantıların sürekli takip ve izleme çerçevesinde ileriye taşınacağını dile getirdi.

Sırbistan'ın spor kültürünün egemen olduğu bir ülke olarak Türkiye'nin önemli bir partneri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, bu hususta federasyonların yapacakları iş birliğinin hayati ve kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, yüzme, atletizm, su topu, bisiklet ve basketbol gibi farklı spor dallarındaki iş birliğinin önemine de dikkati çekti.

İki ülke parlamentoları arasında Antalya'da bir futbol maç yapılması konusunu da ele aldıklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, bu maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, sporda kaybedenin olmadığını vurgulayarak, "Spor insanlık için, dostluk için, arkadaşlık için herkesin kazandığı bir olgu ve inşallah bu olguyu daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

"SPOR FEDERASYONLARIMIZ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÜST SEVİYEDE"

Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Udovicic de görüşmede gelecek iş birliği ve iki tarafın da yararına somut projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek, "Dostlarınızla konuşurken her şey çok daha kolay oluyor. İki ülkenin iş birliğine vurgu yapan değerli mevkidaşıma teşekkür ediyorum" dedi.

Türk ve Sırp spor federasyonlarının temsilcilerinin de bir araya geldiğini aktaran Udovicic, "Spor federasyonlarımız arasındaki iş birliği çok üst seviyede. Bizim için önemli olan bir husus da bundan sonraki dönemde yapılacak somut projeler" diye konuştu.

Udovicic, iki ülkenin atletizm federasyonları arasında iş birliği anlaşması imzalanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, ayrıca yüzme ve su topu branşlarında da tecrübe değişimi noktasında projeler gerçekleştireceklerini söyledi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin gençlik ve spor bakanları olarak kendilerine de sorumluluk yüklediğini kaydeden Udovicic, gelecek dönemde iki ülke arasında dostluk maçları düzenlemek ve bu şekilde iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Udovicic, iki ülke gençlerini de farklı projelerle birbirine yakınlaştırmak istediklerini söyleyerek, "Spor ve gençlik, ülkeleri, halkları ve ilişkileri yakılaştırıyor. Bizim de amacımız bu ilişkilerin en üst seviyede olması." dedi.

Bu arada, Bakan Kasapoğlu'na Sırbistan'daki temaslarında milletvekilleri Saffet Sancaklı ve Zeynep Yıldız'ın yanı sıra Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı ve Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bayram Akgül de eşlik ediyor.

FOTOĞRAFLI