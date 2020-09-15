Bakan Kasapoğlu: Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’daki Belgrad Ormanı’nda gençlerle birlikte yürüyüş yaptı. Spor yapmanın pandemi sürecinde daha önemli hale geldiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, gençlere ’Spor hayatınızdan hiç çıkmasın’ mesajını verdi. Yürüyüş boyunca ormanda spor yapan vatandaşlarla sohbet eden ve bazı antrenmanlara eşlik eden Bakan Kasapoğlu, ayrıca gençlerle yakından ilgilendi.

Gençlere, ’Günde en az bir saat spor yapmanızı tavsiye ediyorum’ diyen Bakan Kasapoğlu, “Spor yaptıkça zihinsel ve fiziksel anlamda kendinizi ne kadar güçlü hissettiğinizi göreceksiniz. Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın” dedi.