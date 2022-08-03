Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Hazine ile Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki kulüp temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi. Toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, “Futbol gündemli bir toplantıydı. Onların bu anlamdaki sorunları, güncel meseleleri ve her şeyden önemlisi sporun, futbolun yarınları adına her zamanki gibi ortak aklı ortaya koyan, farklı görüşleri masaya yatırdığımız bir önemli toplantı gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en büyük spor anlamında hedeflerinden biri olan spor kulüpleri ve federasyonları yasasını parlamentomuz geçtiğimiz aylarda tamamının mutabakatıyla kanunlaştırdı. Burada başlayan bir açılım var. Hem finansal hem idari anlamda sporumuzun da yarınları adına çok güzel gelişmelere öncü bir durum var. Bunun gerektirdiği düzenlemeler, uyum çalışmaları var. Bu vesileyle hummalı hazırlığı hem bakanlık olarak hem ilgili kurumlar olarak devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Spor ailesini geliştirme ve sinerji ile büyütme kararlılığındayız”

Bakan Kasapoğlu, sporun her branşında gelişime katkı sağlamak istediklerini ifade edip, spor yasasının kanunlaştığına dikkat çekerek, şu cümlelere yer verdi:

“Bu kadar imkanın altyapının güçlü bir tesis anlayışının son 20 yıldaki süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konduğu bir ivmeyle bu altyapıyı, imkanları performans ve başarıyla taçlandırmak. Asıl olan bu. Bunun için ne yapılabilir bunları konuştuk. Bu konuda yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yasa 1945’ten bu yana konuştuğumuz bir konuydu. Hamdolsun bu da büyük bir mutabakatla tamamlanmış oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte yeni gelişmeleri yine ortak akılla, iş birliği ile inşallah farklı noktalara taşıma, gelişen süreçleri yine ortak akılla yönetme kararlılığımız var. Finansal anlamdaki yeni durum, ek bütçe konusu, idari anlamdaki hesap verebilirlik noktasındaki yönetim ve sorumluluk anlayışı yeni dönemde kulüplerin önemli gündemleri. Biz de bu anlamda bunların takipçisi olacağız. Amacımız sporumuzun her branştaki gelişimine katkı sağlamak. Tüm branşlarda gelişimi hep birlikte görüyoruz. Sporcularımızın potansiyelinin farkındayız. Bunun için özellikle işbirliklerinin gerek kulüplerle gerek federasyonlarla spor ailesini geliştirme ve sinerji ile büyütme kararlılığındayız.”

“Saygı ve sevginin en üst düzeyde olduğu bir sezon olsun”

Yeni sezonun hayırlı olmasını da dileyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Cuma günü yeni bir sezon başlıyor. Bu sezon tüm futbol camiası için hayırlı olsun. Başarılarla dolu olsun. Taraftara, yöneticiye, sporcuya ve tüm paydaşlara saygının sevginin en üst düzeyde olduğu bir sezon olsun. Avrupa’da ülkemizi temsil eden kulüplerimiz, onların da mücadeleleri devam ediyor. Kura süreçleri tamamlandı. Onlara da başarılar temenni ediyorum” diye konuştu.

İHA