Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beinsports'a konuştu. Bakan Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finali, EURO 2020 ve Türk sporuyla ilgili birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. İşte Kasapoğlu'nun sözlerinden ön plana çıkanlar;

'Büyük bir çalışma'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği bir spor dönüşümü var. Sahalarıyla, salonlarıyla, semt yatırımlarıyla, havuzlarıyla devasa bir çalışma söz konusu. Pandemi döneminde yatırımlarımızdan hiçbir şekilde geri adım atmadık. Tam aksine fırsata dönüştüreceğiz. İmkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye devam edeceğiz."

'Zihniyet değişmeli'

"Kaos ortamından sporumuzu, futbolumuzu kurtarmamız lazım. Bu çok yanlış bir yol. Federasyonları, yöneticileri, teknik ekipleri, sporcuları, taraftarları... Herkes şapkayı önüne koyup düşünmeli. Hepimiz aynı gemideyiz. O yüzden ligimizin marka değerini, takımlarımızın değerini aşağı çekme hakkımız yok. Burada bir iş birliği lazım. Her şeyden önce zihniyet değişmeli."

'Tutarlılık da olmalı'

"Hakemler üzerinden algıya karşıyım. Sanki tek sorun hakemlermiş gibi algı oluşturulması yanlış. Herkesin hata yapabileceği ortamda hakemleri günah keçisi ilan etmek haksızlık. Tabii ki hataları kararlar oluyor. Bunları çözeceğimize inanıyorum. Yeter ki aklı selim olalım. Kuralların ve uygulamaların daha şeffaf ve tutarlı olması gerek. Bir maçta kırmızı kart verilen pozisyona başka bir maçta faul dahi çalınmaması apaçık bir tezat."

'Seyircili istiyoruz'

"Önümüzde Şampiyonlar Ligi finali var. Seyirciye açma konusunda ciddi niyetimiz var. Standartları belirleme aşamasındayız. Vaka sayıları için alınan önlemler bir yandan devam ederken bir yandan da seyirciye yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Türkiye her zamanki gibi muhteşem ev sahipliği yapacak."

'Yalnız bırakmayacağız'

"A Milli Takımımız'ın iyi bir jenerasyonu var. Şenol Güneş hocamızın birikimi hem konuya olan ilgisi önemli bir avantaj. Sporcularımız yine Avrupa’da bizi başarıyla temsil eden arkadaşlarımız. Bu gençler aynı zamanda bir rol model. Ayrıca EURO 2020'de maçlara gidip, Milli Takımımız'ı yalnız bırakmayacağız."