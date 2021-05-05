Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu’nun şampiyonu Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nı tebrik etti.

Antalya’da oynanan final mücadelesinde rakibi Fatih Vatanspor’u mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımını kutlayan Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatın her alanında etkin rol oynayan kadınlarımızın yeşil sahalardaki başarıları bizleri gururlandırıyor. Toplumun öncüleri kadınlarımız tüm spor branşlarında göstereceği gayretle güzel başarılara imza atacaklar. Bizler de başarıya giden bu yolda her türlü imkanı sunmak için tüm çabamızı ortaya koyacağız."







