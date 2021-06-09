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Bakan Kasapoğlu, para milli atletleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde 6 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

09 Haziran 2021, Çarşamba 20:06 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu, para milli atletleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde bir altın, bir gümüş ve dördü bronz olmak üzere 6 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde bir altın, bir gümüş ve dördü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. 400 metre engelli yarışlarında dünya şampiyonluğuna ulaşan ve ülkemize bu kategoride altın madalya kazandıran ilk sporcu olmayı başaran Fatma Damla Altın’ı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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