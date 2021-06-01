Bakanlık merkez binadaki törende açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ordu ve 19 ilçesi için bundan sonraki süreçte, gençlik ve spor adına yeni bir dönemin başlatılmasına dair karar aldık. Her anlamda eski Türkiye'yi geride bıraktık. Ordu bugün yüzde 500 artırdığımız bir yurt kapasitesine sahip bir kent. Sadece futbolda değil, tenis kortlarından basketbol sahalarına, voleyboldan modern havuzlara kadar her alanda Ordu farklı bir noktaya geldi. Bunu daha da iyi bir noktaya getireceğiz çünkü Ordu bunu hak ediyor" dedi.

"ORDU'DAN ÖNEMLİ SPORCULAR ÇIKARACAĞIZ"

Çeşitli projelerle Ordu'dan önemli sporcular çıkaracaklarına inandıklarını anlatan Kasapoğlu, "Ordu'nun stat inşaatı çok iyi bir aşamaya geldi, yakında da ziyaret edeceğiz. Türkiye'de ilk kez çalıştığımız bir modeli ortaya koyduk orada. Sadece Ordu'ya değil bölgeye de hitap edecek, derslikleri ile pansiyonuyla dört dörtlük imkanlarıyla bir lisede inşa ediyoruz. Spor birkaç branştan ibaret değil şüphesiz. Biz bunu hem yatırımlarımızla da hem de çalışmalarımızla ortaya koyuyoruz. Gelinen noktada sporcularımız da çok şükür bizleri mahcup etmiyorlar, gururlandırıyorlar. İşte milli cimnastikçimiz Ayşe Begüm Onbaşı, işte Anadolu Efes basket takımımız, işte yüzmedeki sporcularımız, boksörlerimiz, atletizmdeki sporcularımızın başarıları ortada, her alanda çıtayı yükseklerde tutuyoruz" diye konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU YATIRIMLARI AÇIKLADI

Ordu'da çok sayıda amatör spor kulübü olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların altyapı ve tesisleşmesini desteklemek adına sentetik çim sahalarımızı 4 tane daha artırıyoruz. Atletizmle ilgili tesislerimizi artırıyoruz. 10'a yakın semt sahamızı ve 38 adet yine bölgelere dağıtacağımız sentetik sahalarımız olacak. Bunlardan 2 tanesini de çok amaçlı olarak inşa edeceğiz. Okullara yaptığımız spor salonları, mahalle ve köy ve ilçelerin de faydalanabileceği çok fonksiyonel salonlar olacak. Bunların bir kısmı antrenman sahaları olarak Ordu'da hizmet verecek. 4 tane de ayrıca antrenman salonu inşa edeceğiz. 7'si tip, 6'sı da özel yapımlı mahalle tipi olmak üzere 13 gençlik merkezi inşa ediyoruz. 2 tane de spor merkezli gençlik merkezi yapıyoruz. Bunlar Türkiye'nin en modern en yeni gençlik merkezleri olacak. Yüzme çok önem verdiğimiz bir branş. Yarı olimpik havuzlarımızı Ordu'da artırıyoruz. Kadınlar sporda önceliğimiz. Bu manada gerek valiliğimiz, gerekse de yerel yönetimlerimizle inşallah Ordu'nun kadın odaklı sporda öncü bir kent olacağına inanıyorum. Tenis yine çok önemli. Ülkemizde tenise erişim hususunda çok önemli çalışmalarımız var. Geçtiğimiz hafta Şırnak Cudi'deydik. Bir zamanların Cudi'si ile bugünkü Cudi çok farklı. O manzara görülmeye değerdi. 7 adet tenis kortuyla Ordu'muza farklı döneme taşıyoruz. Basketbol sahaları da yine önem verdiğimiz değerli başka bir branş. Önceki gün Anadolu Efes bize önemli bir mutluluğu yaşattı. Bir Türk antrenörün başarısıydı bu aynı zamanda; Ergin Ataman hocamızın. Bu anlamda Ordu'ya 100 adet basketbol potası yapıyoruz."

DHA