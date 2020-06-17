UEFA Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sezonu ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) ilişkin kararlar alındı. Yönetim kurulu toplantısının ardından çevrim içi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan UEFA Müsabakalar Direktörü Giorgio Marchetti, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliğinde oynanacağını duyurdu.

Bu kararın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı UEFA'nın kararları sonrası birarada kamuoyuna seslendiler.









Servet Yardımcı: Talep bizden gitti

İlk olarak sözü alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, konuya ilişkin olarak, "Bu finali seyircisiz oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Seyirci olmadan maç olmuyor. UEFA'nın kararı müjdeli bir karardır. Sevinçliyiz, mutluyuz. Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircisiz oynanmasını istemedik, UEFA'ya bunu ilettik ve 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da olmasını başardık. Seyirci çok önemli." açıklamalarında bulundu.

Nihat Özdemir: Seyircili olması harika

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ise konuyla ilgili olarak, "UEFA'ya 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp 2021 Şampiyonlar Ligi finalini bize verdiği için teşekkür ediyorum. 2005'te bu stadyumda rüya gibi bir finale ev sahipliği yaptık. 2021'de, inşallah seyircili olarak ev sahipliği yapacağız. Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Şampiyonlar Ligi tarihinin en özel anılarını barındırıyor. 2021 yılında 100 bin turistin geldiği, ölçülemeyecek değerde tanıtım oluşturacak 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili bir şekilde İstanbul'da oynanacak olması bizim için harika." ifadelerini kullandı.

Seyircisiz final oynatmanın hiçbir mantığı olmadığı söyleyen Nihat Özdemir, "Yatırımlarımızdan sonra bu güzel statta seyircisiz final oynatmaya gönlümüz el vermedi. Bu final için çok emek verdik, adeta yeniden yaptık. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Destekleriyle dünyanın alkışlayacağı bir finale 2021 yılında ev sahipliği yapacağız." dedi.









Bakan Kasapoğlu: Kimsenin şüphesi olmasın

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da UEFA'nın vermiş olduğu kararlar sonrası gelişmelerin Türkiye adına umut verici olduğunu söyleyerek, " 18 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi gerçekleştirdik. UEFA'nın aldığı karar bizleri son derece memnun etmiştir.İstanbulumuzun, tarihi ve kültürel mirasıyla bir şölene dönüşmesi amacıyla, seyircisiz oynatmak içimize sinmedi. Finali, en güzel şekliyle, ülkemizin şanına yakışacak haliyle düzenleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." sözlerini sarf etti.