Bakan Kasapoğlu: Muş’u marka bir şehir haline hep birlikte getireceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Muş Valisi İlker Gündüzöz, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Muş heyetiyle bir araya geldi. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.

"Tarih ve medeniyet şehri Muş’umuzun tüm ilçelerindeki gençlerine, vatandaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz." diyerek protokol törenindeki konuşmasına başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bereketli bir gün yaşıyoruz. Öğle saatlerinde Diyarbakır heyeti bakanlığımızdaydı. Diyarbakır ziyaretimizde, Diyarbakırlı gençler istediler bizde ’Başımız gözümüz üstüne’ dedik. Diyarbakır’ı geleceğe taşıyacak, gençlik ve spor altyapısını kuvvetlendirecek, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yatırımlarını imzaladık. Diyarbakırlı gençlerimizle birlikte, ’Güçlü Türkiye’ ideali olan akdimizi yeniledik. Şimdi de kadim şehrimiz Muş’un gençleri, sporcuları çok değerli halkı için beraberiz. Gönlü üretim, Muş’un kalkınması için çarpan, gece gündüz çalışan yöneticilerimizle, siyasetçilerimizle bir aradayız. Bizler bir ortak derde sahibiz, güçlü bir geleceği inşa etme derdindeyiz. Ecdadımızdan aldığımız şanlı emaneti daha güçlü şekilde yarınlara taşıma amacına sahibiz. Bunu başarmak için de yek vücut olmaya ihtiyacımız var. Doğunun batıya, kuzeyin güneye 84 milyonun her bir ferdinin birbirine ihtiyacı var. Diyarbakır ve Muş’un sergilediği bu tablo ideallerimize ulaşmamızda her birimize ayrı bir güç veriyor. Gururla ifade ediyorum ki; Muş’u yeni yatırımlarla, hep birlikte şaha kaldıracağız, çok daha yüksek noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve sporda önemli seviyeler kat edildiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, engin vizyonuyla ulaşımda, sağlıkta, altyapıda, ekonomide, sanatta, eğitimde her alanda birçok devrim gerçekleştirdik. Bugün yapacağımız protokoller, Muş’umuzu 2053’e 2071’e taşıyacak yeni hamlelerin başlangıcını yapıyoruz. Gençlerimiz için yeni müjdeler vereceğiz, sporcularımız için yeni altyapı imkanlarını sağlayacağız. Muş’un her ilçesi, her mahallesi bu imkanlara kavuşacak. 7 den 70’e tüm vatandaşlarımız için yeni tesisler inşa edeceğiz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla her kesimden insanın spora erişimini çok daha güçlü şekilde sağlayacağız. Demokraside, kalkınmada elde etmiş olduğumuz kazanımlarımızı sporda taçlandıracağız. Ülkemizi yurt dışında gururla, başarıyla temsil edecek sporcularımızla birlikte, Muş’u marka bir şehir haline hep birlikte getireceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, millete hizmet için çalışmaya devam edileceğine dikkati çekerek, "Çalışmanın ibadet olduğu ruhuyla çalışıyoruz. Peygamber Efendimizin duyurduğu gibi, ’İki günü eşit olan, ziyandadır’ anlayışı bizim en büyük hayat felsefemiz, pusulamız. Bizim yolumuzu 19 yıldan beri aydınlatan ışığımızla, olumlu bir gayretin peşindeyiz ama başkaları, bizler üretirken, ter dökerken, gayret gösterirken onlar yalanla, hileyle, bizlerin önünü kesmeye, yaptıklarımızı lekelemeye çalışıyorlar. YKS sınavından önce ortaya attıkları son yalana hep birlikte şahit olduk. Gençlerimizin onca emekle, alın teriyle hazırlandıkları sınavın tam da arifesinde, onların motivasyonunu, heyecanını ortandan nasıl kaldırmaya çalıştıklarını hep birlikte gördük. Her zamanki gibi yalanları ortaya çıkınca sustular, ortadan kayboldular. İşte bu olması gereken bir hareket değil; bunun adına muhalefet, siyaset denemez. Bunun adı olsa olsa kötülüktür. Bunların yapamayacakları hiç bir manipülasyon yok. Onlar iftiralarla uğraşsın, biz işimize, milletimize odaklanacağız. Onlar fitne üretsinler, biz hizmet üreteceğiz. Tüm varlığımızla, enerjimizle ve varlığımızla eser siyaseti anlayışımızla memleketimizi hep bir adım ileri, nasıl götürürüz anlayışından bir adım bile sapmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin en büyük hazine olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Onların önünü açmak, onlara yeni imkanlar sağlamak bizim en büyük amacımız. Gençlerimizin zihnini bulandırmak isteyenler, onların umutlarını, hayallerini karartmaya kalkanlara hiçbir zaman aldırış etmeyeceğiz. Yarının Türkiye’sini gençlerimizle birlikte inşa etmenin kararlılığını hep birlikte daha da pekiştireceğiz. Onlara inat, gençlerimizle el ele vererek, hayallerine ulaşmaları noktasında en büyük azmimizi ortaya koyacağız. Geçmiş yıllarda gençlerimizi umursamayanlar, en temel sosyal haklarını, seçme ve seçilme haklarını 18 yaşına indirdiğimizde tavırlarını hep birlikte görüyoruz. Bugün onlar gençlerin dostuymuş gibi, şuursuzca, insafsızca, o tavırları onlar ortaya koymamış gibi hareket ediyorlar. Milletimiz, basiretiyle, ferasetiyle her şeyin ne olduğunu ve nasıl geliştiğini en güçlü şekilde biliyor. " şeklinde konuştu.

Muş’a yeni kayak merkezi

Protokol kapsamında Muş ve ilçelerine yapılacak yatırımlarla ilgili bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İşte rakamlar ortada, Muş’ta, Türkiye’nin 81 ilinde, ilçelerinde yapılanların en büyük şahidi milletimiz. 2002 öncesi, Muş’ta bir adet öğrenci yurdu varken bugün yurt kapasitemiz 8 katına yükseldi, yurt sayımız ise 4’e yükseldi. Gençlik merkezi olmayan vilayetimizde bugün 3 gençlik merkezimiz var. Bu protokolümüzle gençlik merkezi olmayan vilayetimiz kalmayacak. Hizmet anlayışımızda asla durmak, moral bozmak yok, sürekli ileriye bakmak, üretmek, alın teri dökmek, gayret, kardeşlik var. 19 yıl önce lisanslı sporcu sayısı 613, bugün 30 bine yakın. İnşallah bu yatırımlarla bu sayının çok üstüne çıkacağız. Muş’un tamamında, köylerine kadar, tesislerimiz birer birer yükselecek. Bu miladın akdini de inşallah bugün hep birlikte imzalayacağımız. Muş’umuza bir adet gençlik, izcilik kampımız, kayak merkezimizi kazandırmak konusunda harekete geçeceğiz. Kayak merkezimiz sadece Muş’a değil, ulusal ve uluslararası anlamda hizmet verecek. Muş, hem kayak merkeziyle hem de diğer imkanlarla spor turizmi açısından da önemli bir destinasyon olacak. Sporcu kamp eğitim merkezimiz, 3 adet yeni spor salonları, mahalle tipi gençlik merkezlerimiz, yarı olimpik yüzme havuzlarımız, su sporları merkezimiz, geleneksel sporlarımız için alanlarımız, at koşu sahamız, tribünler, kayaklı koşu antrenman pistimiz, bisiklet yolları, tenis kortlarımız, kırsal alanlarımızdaki vatandaşlarımız için semt sahalarımız, bu protokolle hayata geçirilecek. Biz spor branşı birkaç branştan ibaret görmüyoruz. ’10 bin pota projesi’ kapsamında Muş’tan da yeni dev adamları yetiştirme hayalimiz var. 100 adet basket sahamızı kazandırıyoruz. 8 tesisimizin yenilenmesini de dahil ettik. Halkımızın bu alanlara kolay erişimi için 7/24 açık tesis konusuna da önem veriyoruz."

Spor turizmi

Kasapoğlu, sporcu yetiştirmenin yanında spor turizminin de önemli olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni tesislerimizle birlikte, pek çok branşta profesyonel bir spor altyapısını hep birlikte güçlendirmiş olacağız. Bu potansiyeli çok iyi değerlendirmemiz lazım. Muş bu anlamda, tarihiyle, coğrafyasıyla, tesis edeceğimiz spor altyapısıyla çok önemli bir altyapıya sahip. İnanıyorum ki Muş, hem kayak merkeziyle, hem diğer imkanlarıyla önemli bir destinasyon olacak. Bu da bizim hayalimiz, bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kış sporlarından, geleneksel sporlara, takım sporlarından, bireysel sporlara kadar tüm alanlarda düzenleyeceğimiz ulusal ve uluslararası çalışmalarla ilimizi dünyaya açacağız. İlimizin ekonomisine önemli katkı sağlayacağız. Ülkemizin dört bir tarafı birbirinden zengin, insanı sıcak, içten. Tüm vilayetlerimizi el birliği ile huzur ve güven konusunda ihya etmek için çalışacağız. Spor önemli bir dönüşüm, iyilik, sağlık ve rehabilitasyon unsuru. Sporun gücünü de arkamıza alarak, kararlı yürüyüşümüze, kötülüklerle olan mücadelemize devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm halkımızı spora davet ediyorum. Salgının getirdiği dezavantajları da sporla bertaraf edeceğimize inanıyorum. Toplumumuzun öncüleri olan kadınlarımızın sporda da öncü olmaları ayrı bir önem taşıyor. Kadınlarımızın da tesislerimizi rahatlıkla kullanabilmeleri konusunu eklemek istiyorum. Her gün yeni ihtiyaçların oluştuğu bir çağda yaşıyoruz. Bizler de bu dinamizmi en güçlü şekilde sağlamaya devam edeceğiz."

AA