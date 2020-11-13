Bakan Kasapoğlu müjdeledi! 2 bin yeni antrenör alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2021 yılı bütçesi sunumunu yaptı. Bakan Kasapoğlu, pandemi döneminde 81 ilde 293 yurtta 97 farklı ülkeden gelen 100 bin 410 kişiye ev sahipliği yapıldığını dile getirerek, "Yurtlarımız, yoğun mesailerde, üstün bir fedakarlık örneği göstererek emek veren, bu süreçte evlerine gitmeyi tercih etmeyen sağlık çalışanlarımız için, Adalet Bakanlığı personelimiz, askeri personel, tedbir amaçlı karantinaya alınan vatandaşlarımız için de tahsis edildi. 20 ilimizde 6 bin 956 oda kapasiteli 29 yurdumuzu ise ihtiyaç halinde Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığının kullanımına verdik. Sağlık çalışanları için 81 ildeki gençlik merkezlerinde gönüllüler tarafından siper maske üretimleri yapıldı. Bir milyondan fazla maske ürettik. Üretim ve dağıtımlara hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

"GENÇLİK MERKEZLERİ EBA ERİŞİM NOKTASI"

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezlerini EBA erişim noktaları haline getirerek, bilgisayar ve internet erişimi kısıtlı olan gençlere önemli bir imkan sağladıklarını belirtti. Bakan Kasapoğlu, "267 gençlik merkezimizdeki 398 atölyede, 2 bin 598 bilgisayar ile bugüne kadar 48 bin 240 gencimiz bu hizmetimizden faydalandı ve faydalanmaya da devam ediyor. EBA TV’de yayınlanmak üzere spor eğitim programlarını hayata geçirdik. 19 Mayıs'ı da kapsayan Gençlik Haftası ve Ramazan Bayramı kutlamalarını, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi etkinliklerini dijitale entegre ederek, evde kalınan süreç içerisinde milli ve manevi günlerimizin coşkusunu birlikte yaşadık. Pandemi süreci içerisinde olmamıza rağmen 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettiğimiz bakanlık çalışmalarımızın ve hedeflerimizin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdiğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Süreç devam ediyor. Hem sahada, hem dijitalde çalışmalarımız asla hız kesmeyecek. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarını gençlerimiz, sporcularımız ve bütün vatandaşlarımız için seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"GENÇLİK MERKEZLERİNE ÜYELERİN YÜZDE 51,94’Ü KADIN"

Bakan Kasapoğlu, 2018 yılında 287 olan gençlik merkezi sayısının bugün itibarıyla 350’ye ulaştığına dikkat çekerek, "Gençlik merkezlerinde Kasım 2020 itibarıyla 2 milyon 388 bin 731 kayıtlı üye gencimiz bulunuyor. Üye gençlerin yüzde 51,94’ü kadın, yüzde 48,06'sı erkeklerden oluşuyor. Ayrıca gençlik merkezlerinde bin 281 gençlik lideri görev yapıyor. Gençlik liderlerinin ise yüzde 50,2'sini kadın ve yüzde 49,8'ini erkek liderler oluşturuyor. 81 il, 236 ilçe ve 5 adet de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize, gece-gündüz hizmet veriyoruz. 2020 yılı kasım ayı itibarıyla Gençlik Merkezleri Akademisi kapsamındaki atölyelerde 326 bin 8 faaliyet gerçekleştirildi ve 1 milyon 474 bin 667 gencimiz bu faaliyetlere katıldı. 2020 yılı kasım ayı itibarıyla gençlik merkezleri kulüplerimizde hayata geçirdiğimiz 474 bin 366 faaliyete, 14 milyon 647 bin 850 gencimiz katılım gösterdi" dedi.

"ANTRENÖR SAYISINI 2 BİN YENİ ANTRENÖR İLE BU KADROYU GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bakan Kasapoğlu, yükseköğrenimlerine devam eden gençlere yurtlarda her türlü imkanın sağlandığını vurgulayarak şöyle konuştu: "1961 yılında 3 il, 18 yurtta, toplam 5 bin 182 yatak kapasitesiyle başlayan bu yolculuk, bugün dünyanın en büyük otel zincirleriyle yarışacak bir seviyeye geldi. Devletin yurtları, öğrencilerin yuvası, zor günlerde bütün vatandaşlarımızın sığınacağı güvenli bir liman haline geldi. Özellikle 18 yıl gibi kısa bir sürede yüzde 284 kapasite artışı sağlayarak ve bununla birlikte donanım ve hizmeti de fevkalade düzeylere yükselterek, bu konuya verdiğimiz önemin altını en kalın çizgilerle çizdiğimizi düşünüyorum. 81 il, 236 ilçe ve 5 adet de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize, gece, gündüz hizmet veriyoruz. Gençlerimiz eğitimlerine, sosyal faaliyetlerine yoğunlaşsın, ebeveynler çocuklarını güvenle emanet etsinler diye, ev konforundan asla taviz vermiyoruz. Antrenör sayısını 2 bin yeni antrenör ile bu kadroyu güçlendireceğiz. Tesislerimizi yeni antrenörlerimizle sporcularımıza, halkımıza açmış olacağız."

'68 BİN YATAK KAPASİTESİNİ HİZMETE ALACAĞIZ'

Bakan Kasapoğlu, yurtlarda doluluk oranının yüzde yüzlere yakın olduğunu ifade ederek, "Gerek yapım ve satın alma; gerekse devir, tahsis, bağış, kiralama ve ön protokolle kiralama şeklinde yurt binaları temini için gerekli çalışmalar aralıksız sürdürüyoruz. 2020 yılında 52 bin yatak kapasitesi artırımı gerçekleştirdik. İnşallah yine 2021'de 68 bin yatak kapasitesini de hizmete almış olacağız. Yurtlara yerleştirmede ve ücret politikalarında sosyal devlet anlayışın gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. 2002 yılında öğrencilere sağlanan beslenme yardımı aylık 11 lirayken 2019-2020 döneminde bu yardım aylık 420 lira olarak uygulanmıştır. Yine burslarımız lisansta 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 liradır" diye konuştu.

DHA