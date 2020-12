Bakan Kasapoğlu: Muhteşem bir başarı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 çember 2 labut aletinde Avrupa Şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’nı kabul etti. Ziyarette Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile Ritmik Cimnastik Milli Takımlar Genel Koordinatörü Ülker Bağışlayan da yer aldı. Bakan Kasapoğlu, Ay-Yıldızlı cimnastikçileri kutlarken özetle şunları söyledi: “Sporcularımız finallerde altın madalya kazandılar. Muhteşem bir hikayeyi, muhteşem bir başarıyı yazdılar ve tarihte bir ilki yaşattılar. Bu sporcular şu an Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndalar. Kendi bakanlıklarındalar. Ben her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Sizler bizim iftihar vesilemizsiniz.”

‘Her alanda iddiamız var’

“Sizler bize bir ilki yaşattınız bu alanda ve Türkiye’nin her zaman ifade ediyoruz ya her alanda iddiası olan bir ülke diye, sporcularımızın da her branşta iddiası olduğunu ve bu iddialarında da ne kadar haklı ve başarılı olduğunu ispat ettiniz. Türk gencinin, sporcusunun ve Türk kadınının gücünü gösterdiniz. Bizleri, değerli ailelerinizi ve aziz milleti büyük bir sevince boğdunuz. Yüzmede Emre, dalışta Fatma, modern pentatlonda İlke, bugün de sizlerle görüşüyoruz. Bunlar inşallah devamı gelecek başarılar. Sizler Ay-Yıldızlı şanlı bayrağımızı göndere çektirdiniz. Bunların tesadüf olmadığını en güzel şekilde ortaya koydunuz. ”