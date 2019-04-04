Bakan Kasapoğlu minik tenisçilerin maçlarını izledi

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hestourex 2019 Spor ve Sağlık Turizmi Fuarı bugün başladı. Türkiye Tenis Federasyonu standının yoğun ilgi gördüğü fuarda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek Tenis Federasyonu Başkanı Ivan Brkıc, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu da standı ziyaret ederek minik tenisçilerin maçlarını izledi.

CENGİZ DURMUŞ: SPOR TURİZMİ DENİLİNCE TENİSİN KENDİNE HAS VE ÖNEMLİ BİR ROLÜ VAR"

KKTC Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu ile stant içine kurulan kortta tenis maçı yapan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Hestourex Fuarı'nın Türkiye'nin bir tenis ülkesi olabilmesi yolunda büyük bir destek sağlayacağını söyledi. Türkiye'nin en fazla uluslararası turnuva yapan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Durmuş, "Tenis de çok sayıda organizasyonu ile bu turnuva zenginliğine en fazla katkı sağlayan branşlardan bir tanesi. Özellikle Antalya'ya baktığımızda spor turizmi denilince tenisin kendine has ve önemli bir rolü var. Hestourex Spor Fuarı'nın tenisin bu önemli yerini daha da güçlendirdiğine inanıyorum" diye konuştu.