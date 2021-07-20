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Bakan Kasapoğlu, millilerin Kurban Bayramı mesajını paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılan milli sporcuların Kurban Bayramı mesajlarının yer aldığı videoyu "İyi bayramlar canım Türkiye’m" başlığıyla paylaştı.

20 Temmuz 2021, Salı 18:15 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu, millilerin Kurban Bayramı mesajını paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılan milli sporcuların Kurban Bayramı mesajlarının yer aldığı videoyu "İyi bayramlar canım Türkiye’m" başlığıyla paylaştı.

Bakan Kasapoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı 20 sporcu, Kurban Bayramı’nı kutladı.

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