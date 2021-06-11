EURO 2020 açılış karşılaşmasında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da millileri yalnız bırakmadı.









Bakan Kasapoğlu, açılış maçını, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, eski spor bakanı Osman Aşkın Bak, eski milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

Mücadeleyi izleyenler arasında Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve eski mili futbolcu Emre Belözoğlu da yer aldı.