Bakan Kasapoğlu, milli güreşçi Kerem Kamal’ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri’nde Grekoromen stil 60 kiloda Macar rakibi Erik Torba’yı 5-4 yenerek kota alma hakkı elde eden Kerem Kamal için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri’nde Grekoromen stil 60 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alma başarısı elde eden Kerem Kamal’ı kutluyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli güreşçimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Kerem Kamal’a Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum."