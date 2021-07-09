Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz’ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada 14,09 metre ile Türkiye rekorunu yenileyerek Avrupa şampiyonu olan Tuğba Danışmaz’ı yürekten kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Tuğba Danışmaz’ın başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum.”